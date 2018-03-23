Патриарх лично выразил соболезнования семье Татунашвили

23.03.2018 14:49 К семье Арчила Татунашвили в село Цилкани приехал Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II. Святейший выразил соболезнования семье и родственникам Татунашвили. Вместе со Святешим прибыли духовные лица.



У дома Татунашвили находится почетный караул Национальной гвардии, а также поднят государственный флаг.



Напомним, 22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. По информации же осетинских СМИ, Арчил Татунашвили скончался в цхинвальской больнице.



Тело посредством Красного Креста было передано грузинской стороне 20 марта и 21 марта доставлено в дом семьи Арчила Татунашвили.



Арчил Татунашвили будет похоронен 24 марта на Мухатгвердском братском кладбище.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

