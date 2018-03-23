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6 членов «Грузинского марша» приговорили к предварительному заключению


23.03.2018   18:53
Суд приговорил шесть членов "Грузинского марша" к предварительному тюремному заключению сроком на два месяца.

Сторона защиты требовала отпустить обвиняемых под залог, но судья не удовлетворил ходатайство.

Напомним, что членов "Грузинского марша" задержали из-за противостояния, происшедшего перед телекомпанией "Рустави 2".







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