6 членов «Грузинского марша» приговорили к предварительному заключению

23.03.2018 18:53 Суд приговорил шесть членов "Грузинского марша" к предварительному тюремному заключению сроком на два месяца.



Сторона защиты требовала отпустить обвиняемых под залог, но судья не удовлетворил ходатайство.



Напомним, что членов "Грузинского марша" задержали из-за противостояния, происшедшего перед телекомпанией "Рустави 2".

















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