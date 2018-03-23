|
6 членов «Грузинского марша» приговорили к предварительному заключению
23.03.2018 18:53
Суд приговорил шесть членов "Грузинского марша" к предварительному тюремному заключению сроком на два месяца.
Сторона защиты требовала отпустить обвиняемых под залог, но судья не удовлетворил ходатайство.
Напомним, что членов "Грузинского марша" задержали из-за противостояния, происшедшего перед телекомпанией "Рустави 2".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна