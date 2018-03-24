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На фестивале в Аджарии одновременно поженятся 100 пар
24.03.2018 19:13
Фестиваль «Моя большая грузинская свадьба» пройдет на черноморском побережье Грузии в сентябре – в рамках мероприятия 100 пар из разных стран мира одновременно поженятся в Грузии.
Фестиваль организует туристическая компания Geo Stumari. «Большую грузинскую свадьбу» будут отмечать три дня – с 14 по 17 сентября. Организаторы обещают, что участники мероприятия «всю жизнь будут вспоминать свою свадьбу».
«Моя большая грузинская свадьба — это закрытое мероприятие только для 100 пар и специальных гостей, на котором мы устроим яркий трехдневный праздник для влюбленных. Мальчишник и девичник, массовая церемония бракосочетания в Батумском ботаническом саду, шикарный банкет со специальной программой, выступлением звезд и, конечно, грузинским колоритом», — говорится в сообщении организаторов.
Как отмечают в Geo Stumari, «Моя большая грузинская свадьба» — это не просто массовая церемония, это камерный и в то же время грандиозный праздник для единомышленников — свободных и открытых людей, которые хотят веселиться.
Основной локацией фестиваля станет фешенебельный отель Dreamland Oasis Hotel в курортном поселке Чакви.
Стоимость участия в фестивале варьируется от 3 до 6,5 тысяч долларов. Как поясняют организаторы, эта цена предпродажи, которая действительна до 30 апреля.
"Новости-Грузия"
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