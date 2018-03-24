Грузия, Израиль, Аджиашвили - О голодовке грузинских евреев в Москве в 1971 году

24.03.2018 23:26



Тогда не удалось плотно пообщаться с приехавшим из Израиля Робертом, если не считать нашу совместную встречу с легендарным грузинским футболистом, бывшим капитаном тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртазом Хурцилава. Как выяснилось, они не виделись более 25 лет: Муртаз родом из села Бандза Мартвильского района, а родители Роберта также родом из этого села, где в 19-20 веках вместе с грузинами проживали десятки семей грузинских евреев... Муртаз и Роберт -ровесники, они в детстве не раз играли вместе в футбол, потом учились с Грузинском сельскохозяйственном институте.



Во время недавнего пребывания в Израиле вместе с ватерпольной сборной Грузии мне предоставилась возможность увидеть прекрасные организаторские, человеческие и профессиональные качества Роберта. Для меня, членов ватерпольной сборной Грузии и членов делегации Федерации водных видов спорта стало приятным сюрпризом то, что в Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион, нас встречал Роберт Аджиашвили и его друзья, в их числе и известный в Израиле певец Юза Мошиашвили, врач Гия Мошиашвили, поэтесса Эка Курхули. Огромный флаг Грузии, который держал в руках Роберт Мордехович, произвел впечатление на всю делегацию, трогательной и интересной была его беседа с президентом Федерации водных видов спорта, бывшим ватерполистом тбилисского "Динамо" и сборной СССР, серебряным призером Спартакиады СССР 1979 года Давидом Руруа, впечатляющей оказалась вся встреча Роберта и его друзей. Если к этому добавить то, что почти у трапа самолета ватерпольную сборную Грузии встречал и консул нашей страны в Израиле Александрэ Джишкариани, то можно себе представить радость делегации сборной Грузии....



А на второй день, в Нетания состоялся матч сборных Грузии и Израиля. Первая игра этих команд в Тбилиси (24 февраля) завершилась победой Грузии со счетом 12:1 и мало кто ожидал, что в ответном, втором матче плей-офф ЧЕ сборная Израиля сумеет отыграть такую разницу и выйти в финальную часть ЧЕ-2018 (пройдет в июле в Барселоне), но многие думали, что в родных стенах сборная Израиля постарается выиграть матч хотя бы с разницей в один мяч. На игру собралось до 1700 поклонников сборной Израиля, но "погоду" на трибунах создавали около ста болельщиков сборной Грузии-их подавляющее большинство составляли проживающие в городах Израиля грузинские евреи и грузины, которые дружным скандированием с использованием флагов и музыкальных инструментов мощно поддерживали сборную Грузии и такой активностью свели на нет все усилия фанов сборной Израиля. Как отметил проживающий с 1990 года в Израиле мой однокурсник по истфаку Донецкого госуниверситета (Украина) Петр Варият, на трибунах между фанами сборных Грузии и Израиля была доброжелательная и уважительная атмосфера.

Следует отметить, что одним из активных организаторов прихода-приезда в Нетания фанов сборной Грузии(а матч проходил в прекрасном спорткомплексе на окраине города) был Роберт Аджиашвили, он вместе с друзьями с огромным флагом вошел в спорткомплпекс и сразу же попал в поле зрения и зрителей, и журналистов, и даже ватерполистов. Следует отметить, что активную роль в мобилизации поклонников сборной Грузии в Израиле сыграли проживающие там уроженка Пицунды, бывшая фехтовальщица Марина Хахвиашвили, бывший футболист сухумского и тбилисского "Динамо" Заур Ефремашвили(он живет в Израиле с 1973 года), его сестра Дали Ефремашвили (бывшая баскетболистка), действующее в Израиле грузинское общество "Мамули"(председатель Ираклий Киладзе), а также сотрудники посольства Грузии в Израиле и проживающая в Тель-Авиве Медея Ахалкаци-дочь бывшего тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии Нодара Ахалкаци.



Игра в Нетания оказалась напряженной в спортивном плане и доброжелательной по отношению зрителей друг к другу. Грузия выиграла 11:10 и в третий раз подряд вышла в финальную часть ЧЕ.



После матча игроки и тренеры сборной Грузии (главный тренер- прославленный ватерполист с мировым именем Реваз Чомахидзе), члены делегации оказались "в плену" поклонников команды-проживающие в Израиле грузины и грузинские евреи поздравляли их с победой, фотографировались, рассказывали интересные истории, касающиеся и спорта, и жизни в Грузии и Израиле. В тот же день я и проживающие в Израиле уроженцы Сухуми и Гагра отметили это событие в Нетания " морской атмосфере"- в расположенном прямо у моря ресторане Al Capone-ресторане грузинской кухни, владельцем которой является уроженец Сухуми, бывший шахматист и боксер(Чемпион Грузии) Малхаз Шартава. Малхаз и его супруга Инга создала для нас "черноморскую атмосферу".



А на второй день в Тель-Авиве удалось детально поговорить с Робертом Аджиашвили, человеком, который еще в 1974 году сумел получить право приехать в Израиль, но не остался там и вернулся в Грузию, где жил до 1993 года-до очень сложного и трагического для Грузии года, когда он вместе с семьей решил перебраться в Израиль, где и живет до сих пор.



-

Батоно Роберт! Вы имели возможность переехать в Израиль еще в 1970-х годах, но получив право приехать в эту страну,вновь вернулись в Грузию. Кому-то это покажется очень странным, ведь в конце 1960-начале 1970-х годов во многом благодаря активности грузинских евреев и позиции ООН руководство СССР разрешило части евреев покинуть СССР и переехать в Израиль?



- Это очень интересная и в то же время драматическая тема. Все хорошо знаю, что евреи живут в Грузии более 26 веков, в Грузии всегда было не просто толерантное, а уважительное, дружеское отношение к евреям-это имеет свои исторические и человеческие корни. Не в обиду кому-то скажу, что ни в одной из республик бывшего СССР и стран Восточной Европы евреи не чувствовали себя так комфортно с человеческой точки зрения как в Грузии. Прямо скажу, что в Грузии никогда не было антисемитизма, между грузинами и евреями всегда были сердечные и уважительные отношения. Земля и народ Грузии не просто приютили евреев, но приняли их сердечно, делясь с ним всеми благами жизни, помогая им в трудные периоды жизни.В Грузии в то же время всегда с человеческим и тонким пониманием относились к желанию евреев вернуться на историческую Родину. Не удивительно, что именно группа грузинских евреев в конце 1960-х -начале 1970-х годов оказалась движущей силой рискованного для того времени движения за право свободно переехать в Израиль. 18 авторитетных и влиятельных грузинских евреев подписали письмо, которое они в 1969 году отправили в ООН, в комитет по правам человека-это письмо было отправлено в обход почты (интернета тогда не было, а по почте такое письмо дальше Москвы не пошло- специальные органы СССР не позволяли такое, поэтому письмо было отправлено через посольство Нидерландов в Москве -прим. корр.). Известно и то, что из других республик СССР десятки евреев также посылали письма в международные организации с просьбой дать право свободной эмиграции в Израиль.Об этом письме 18 грузинских евреев в ООН тогда сообщали западные радиостанции.



Из сообщений зарубежных СМИ было известно, что письмо 18 грузинских евреев, отправленное в ООН, в кнессете Израиля огласила сама Голда Меир (она занимала пост премьер-министра Израиля с марта 1969 до апреля 1974 года-прим.ред).



-Да, это известный и значимый факт. Более того, Голда Меир в начале 1970-х годов оказывала большое внимание грузинским евреям, получившим право перебраться в Израиль. Но обо всем по порядку.В 1969 году 18 грузинских евреев написали письмо в ООН, а в 1971 году они же организовали у Центрального телеграфа в Москве неслыханную для того времени акцию-голодовку, требуя разрешения на свободную эмиграцию в Израиль. Одним из тех, кто был организатором этой акции в Москве, был мой тесть Рафиель Баташвили, а лидером и идеологом этого движения был уроженец Кутаиси Шабтай Элашвили. Эта голодовка в Москве продолжалась трое суток, она вызвала большой резонанс на Западе, этим вопросом заинтересовался ООН, участников акции заверили, что просьба на репатриацию будет удовлетворена. Участников акции отправили в Тбилиси, многим из них быстро разрешили уехать в Израиль-ведь это дело находилось в центре внимания ООН.. Потом поэтапно разрешили уехать и другим-это был первый поток репатриантов. Я помню, как в разных городах Грузии местные жители плакали, когда провожали грузинских евреев в Израиль:ведь нигде в мире не было такой дружбы между местными жителями и евреями, как это исторически было в Грузии.



Что касается меня лично, то я в первый раз приехал в Израиль в 1974 году в качестве туриста. Добиться этого права было непросто-помогла моя биография, меня знали как многократного чемпиона Грузии по настольному теннису, как тренера, как хозяйственника... Мой тесть Рафиэль Баташвили одним из первых переехал в Израиль, к сожалению, через 1,5 года после переезда в Израиль он скончался от болезни... Я же в 1974 года приехал в Израиле, пробыл там несколько недель и вернулся в Грузию. Лично я не собирался уезжать из Грузии и навсегда переезжать в Израиль.



-Я помню, что до конца 1980-х годов большинство грузинских евреев продолжало жить в Грузии и не собиралось уезжать навсегда в Израиль, хотя нередко навещали уехавших туда своих родственников. Вы же уехали в 1993 году, в сложный и трагический для Грузии год!



-Да, мне и моей семье нелегко было принять решение уехать из Грузии, где мы родились и выросли, где мы всегда чувствовали тепло и внимание. В 1993 году , в условиях серьезного ухудшения экономической, политической и криминогенной ситуации очень многие жители Грузии-граждане разных национальностей решили уехать из страны. Среди них оказались и мы-я и моя супруга Додо Баташвили и мои дочери с их семьями. Первые годы адаптации в Израиле были достаточно сложными, но благодаря Богу, трудолюбию, помощи близких и государства Израиль нам, как и другим репатриантам, удалось начать новую жизнь. Но хочу особо отметить, что проживающие в Израиле грузинские евреи, никогда не забудут Грузию, все то, что сделала наша Грузия для нас в человеческом и историческом плане. Для нас Грузия -это страна, которая сердцем и с любовью приняла евреев, но с сожалением провожала нас, понимая желание грузинских евреев вернуться на историческую родину.



В Грузии вы были успешным спортсменом, тренером, вы не думали в Израиле заняться в сфере спорта?



-Я настольным теннисом занимался в Тбилиси будучи еще школьником, успехи пришли с космическим темпом:в конце 1950-начале 1960-х годов я не раз становился чемпионом Грузии среди юношей и взрослых, в составе сборной Грузии участвовал в Спартакиадах СССР, а затем-до 1970 года занимался тренерской работой. В 1970-ом году, в возрасте 28 лет я полностью переключился на работу в хозяйственной сфере, работал на ответственных постах в разных сельскохозяйственных организациях, весь груз материального обеспечения семьи несли я и моя мама... Я ведь вырос без отца -он погиб на фронте, в 1942 году. Когда он ушел на Великую Отечественную войну, мама была беременной-я родился в 1942 году, а отец уже был на фронте, я его так и не увидел в жизни....



В период жизни в Израиле мне не пришлось заниматься тренерской работой, я 24 года работаю в системе энергослужбы Израиля, много лет пишу стихи, которые публикуются и в Грузии. В октябре 2017 года я стал членом Союза писателей Грузии и специальным представителем СПГ в Израиле по вопросам культуры..Хочу сообщить, что в апреле текущего года в Израиль прибудет делегация Союза писателей Грузии во главе с председателем СПГ Багатером Арабули, они проведут встречи с израильским коллегами, с грузинской диаспорой, с посольством Израиля, будут обсуждаться вопросы развития творческих и культурных связей.Хочу вам сказать, что для проживающих в Израиле грузинских евреев одинаково дороги и Израиль, и Грузия. Мы воспитываем своих детей и внуков как патриотов Израиля и Грузии, с учетом грузинских традиций,учим их и ивриту, и грузинскому языку. После матча ватерпольных сборных Грузии и Израиля в Нетания я сказал журналистам и моим друзьям:Победа Грузии никогда не будет поражением Израиля и наоборот, победа Израиля не будет поражением Грузии. Наши судьбы очень переплетены, грузин и евреев связывает более 26 веков искренней дружбы и взаимного уважения, это необходимо беречь и развивать. В заключение хочу передать сердечный привет всем моим знакомым и близким в Грузии, всем тем, кто помнит нас, кого помним мы-а их очень и очень много, хочу передать привет всей Грузии...



Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси





Фото 1- Аджиашвили на матче Израиль-Грузия

Фото 2- М.Хурцилава, Р. Аджиашвили и Т.Пачкория



Фотографии Хатуны Габиташвили





Имя Роберта Мордеховича Адар(Аджиашвили)) хорошо известно в спортивных кругах Грузии старшего поколения и в современном Израиле среди грузинских евреев. О нем я не раз многое слышал -как от ветеранов спорта, так и от литераторов и деловых людей. Наше знакомство с ним состоялось в октябре 2017 года в Тбилиси, в Филармонии, в день презентации документального фильма "Грузинский ватерпол"(режиссер фильма, автор нескольких документальных и художественных картин Теймураз Чихладзе, продюсер картины, лауреат ряда международных кинофестивалей Гоги Торадзе), посвященного 90-летию грузинского ватерпола. Комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии по баскетболу, бывший чемпион Тбилиси по боксу, победитель Всесоюзных студенческих игр по гандболу в составе команды Грузинского сельскохозяйственного института Джамлет Шалвович Хухашвили (ему 74 года, из них 54 -телерадиокомментатор) познакомил меня с ним, сказав:"Тенго, ты меня спрашивал о Роберте Аджиашили, вот он перед тобой". Тогда в Тбилиси у поэта Роберта Аджиашвили был напряженный график-он стал членом Союза писателей Грузии (СПГ)и был назначен представителем СПГ в Израиле по вопросам культуры, ему было присвоено звание почетного профессора Грузинского университета имени Давида Агмашенебели, он также был удостоен Почетной грамоты Всегрузинского общества имени Шота Руставели.Тогда не удалось плотно пообщаться с приехавшим из Израиля Робертом, если не считать нашу совместную встречу с легендарным грузинским футболистом, бывшим капитаном тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртазом Хурцилава. Как выяснилось, они не виделись более 25 лет: Муртаз родом из села Бандза Мартвильского района, а родители Роберта также родом из этого села, где в 19-20 веках вместе с грузинами проживали десятки семей грузинских евреев... Муртаз и Роберт -ровесники, они в детстве не раз играли вместе в футбол, потом учились с Грузинском сельскохозяйственном институте.Во время недавнего пребывания в Израиле вместе с ватерпольной сборной Грузии мне предоставилась возможность увидеть прекрасные организаторские, человеческие и профессиональные качества Роберта. Для меня, членов ватерпольной сборной Грузии и членов делегации Федерации водных видов спорта стало приятным сюрпризом то, что в Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион, нас встречал Роберт Аджиашвили и его друзья, в их числе и известный в Израиле певец Юза Мошиашвили, врач Гия Мошиашвили, поэтесса Эка Курхули. Огромный флаг Грузии, который держал в руках Роберт Мордехович, произвел впечатление на всю делегацию, трогательной и интересной была его беседа с президентом Федерации водных видов спорта, бывшим ватерполистом тбилисского "Динамо" и сборной СССР, серебряным призером Спартакиады СССР 1979 года Давидом Руруа, впечатляющей оказалась вся встреча Роберта и его друзей. Если к этому добавить то, что почти у трапа самолета ватерпольную сборную Грузии встречал и консул нашей страны в Израиле Александрэ Джишкариани, то можно себе представить радость делегации сборной Грузии....А на второй день, в Нетания состоялся матч сборных Грузии и Израиля. Первая игра этих команд в Тбилиси (24 февраля) завершилась победой Грузии со счетом 12:1 и мало кто ожидал, что в ответном, втором матче плей-офф ЧЕ сборная Израиля сумеет отыграть такую разницу и выйти в финальную часть ЧЕ-2018 (пройдет в июле в Барселоне), но многие думали, что в родных стенах сборная Израиля постарается выиграть матч хотя бы с разницей в один мяч. На игру собралось до 1700 поклонников сборной Израиля, но "погоду" на трибунах создавали около ста болельщиков сборной Грузии-их подавляющее большинство составляли проживающие в городах Израиля грузинские евреи и грузины, которые дружным скандированием с использованием флагов и музыкальных инструментов мощно поддерживали сборную Грузии и такой активностью свели на нет все усилия фанов сборной Израиля. Как отметил проживающий с 1990 года в Израиле мой однокурсник по истфаку Донецкого госуниверситета (Украина) Петр Варият, на трибунах между фанами сборных Грузии и Израиля была доброжелательная и уважительная атмосфера.Следует отметить, что одним из активных организаторов прихода-приезда в Нетания фанов сборной Грузии(а матч проходил в прекрасном спорткомплексе на окраине города) был Роберт Аджиашвили, он вместе с друзьями с огромным флагом вошел в спорткомплпекс и сразу же попал в поле зрения и зрителей, и журналистов, и даже ватерполистов. Следует отметить, что активную роль в мобилизации поклонников сборной Грузии в Израиле сыграли проживающие там уроженка Пицунды, бывшая фехтовальщица Марина Хахвиашвили, бывший футболист сухумского и тбилисского "Динамо" Заур Ефремашвили(он живет в Израиле с 1973 года), его сестра Дали Ефремашвили (бывшая баскетболистка), действующее в Израиле грузинское общество "Мамули"(председатель Ираклий Киладзе), а также сотрудники посольства Грузии в Израиле и проживающая в Тель-Авиве Медея Ахалкаци-дочь бывшего тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии Нодара Ахалкаци.Игра в Нетания оказалась напряженной в спортивном плане и доброжелательной по отношению зрителей друг к другу. Грузия выиграла 11:10 и в третий раз подряд вышла в финальную часть ЧЕ.После матча игроки и тренеры сборной Грузии (главный тренер- прославленный ватерполист с мировым именем Реваз Чомахидзе), члены делегации оказались "в плену" поклонников команды-проживающие в Израиле грузины и грузинские евреи поздравляли их с победой, фотографировались, рассказывали интересные истории, касающиеся и спорта, и жизни в Грузии и Израиле. В тот же день я и проживающие в Израиле уроженцы Сухуми и Гагра отметили это событие в Нетания " морской атмосфере"- в расположенном прямо у моря ресторане Al Capone-ресторане грузинской кухни, владельцем которой является уроженец Сухуми, бывший шахматист и боксер(Чемпион Грузии) Малхаз Шартава. Малхаз и его супруга Инга создала для нас "черноморскую атмосферу".А на второй день в Тель-Авиве удалось детально поговорить с Робертом Аджиашвили, человеком, который еще в 1974 году сумел получить право приехать в Израиль, но не остался там и вернулся в Грузию, где жил до 1993 года-до очень сложного и трагического для Грузии года, когда он вместе с семьей решил перебраться в Израиль, где и живет до сих пор.- Это очень интересная и в то же время драматическая тема. Все хорошо знаю, что евреи живут в Грузии более 26 веков, в Грузии всегда было не просто толерантное, а уважительное, дружеское отношение к евреям-это имеет свои исторические и человеческие корни. Не в обиду кому-то скажу, что ни в одной из республик бывшего СССР и стран Восточной Европы евреи не чувствовали себя так комфортно с человеческой точки зрения как в Грузии. Прямо скажу, что в Грузии никогда не было антисемитизма, между грузинами и евреями всегда были сердечные и уважительные отношения. Земля и народ Грузии не просто приютили евреев, но приняли их сердечно, делясь с ним всеми благами жизни, помогая им в трудные периоды жизни.В Грузии в то же время всегда с человеческим и тонким пониманием относились к желанию евреев вернуться на историческую Родину. Не удивительно, что именно группа грузинских евреев в конце 1960-х -начале 1970-х годов оказалась движущей силой рискованного для того времени движения за право свободно переехать в Израиль. 18 авторитетных и влиятельных грузинских евреев подписали письмо, которое они в 1969 году отправили в ООН, в комитет по правам человека-это письмо было отправлено в обход почты (интернета тогда не было, а по почте такое письмо дальше Москвы не пошло- специальные органы СССР не позволяли такое, поэтому письмо было отправлено через посольство Нидерландов в Москве -прим. корр.). Известно и то, что из других республик СССР десятки евреев также посылали письма в международные организации с просьбой дать право свободной эмиграции в Израиль.Об этом письме 18 грузинских евреев в ООН тогда сообщали западные радиостанции.-Да, это известный и значимый факт. Более того, Голда Меир в начале 1970-х годов оказывала большое внимание грузинским евреям, получившим право перебраться в Израиль. Но обо всем по порядку.В 1969 году 18 грузинских евреев написали письмо в ООН, а в 1971 году они же организовали у Центрального телеграфа в Москве неслыханную для того времени акцию-голодовку, требуя разрешения на свободную эмиграцию в Израиль. Одним из тех, кто был организатором этой акции в Москве, был мой тесть Рафиель Баташвили, а лидером и идеологом этого движения был уроженец Кутаиси Шабтай Элашвили. Эта голодовка в Москве продолжалась трое суток, она вызвала большой резонанс на Западе, этим вопросом заинтересовался ООН, участников акции заверили, что просьба на репатриацию будет удовлетворена. Участников акции отправили в Тбилиси, многим из них быстро разрешили уехать в Израиль-ведь это дело находилось в центре внимания ООН.. Потом поэтапно разрешили уехать и другим-это был первый поток репатриантов. Я помню, как в разных городах Грузии местные жители плакали, когда провожали грузинских евреев в Израиль:ведь нигде в мире не было такой дружбы между местными жителями и евреями, как это исторически было в Грузии.Что касается меня лично, то я в первый раз приехал в Израиль в 1974 году в качестве туриста. Добиться этого права было непросто-помогла моя биография, меня знали как многократного чемпиона Грузии по настольному теннису, как тренера, как хозяйственника... Мой тесть Рафиэль Баташвили одним из первых переехал в Израиль, к сожалению, через 1,5 года после переезда в Израиль он скончался от болезни... Я же в 1974 года приехал в Израиле, пробыл там несколько недель и вернулся в Грузию. Лично я не собирался уезжать из Грузии и навсегда переезжать в Израиль.-Да, мне и моей семье нелегко было принять решение уехать из Грузии, где мы родились и выросли, где мы всегда чувствовали тепло и внимание. В 1993 году , в условиях серьезного ухудшения экономической, политической и криминогенной ситуации очень многие жители Грузии-граждане разных национальностей решили уехать из страны. Среди них оказались и мы-я и моя супруга Додо Баташвили и мои дочери с их семьями. Первые годы адаптации в Израиле были достаточно сложными, но благодаря Богу, трудолюбию, помощи близких и государства Израиль нам, как и другим репатриантам, удалось начать новую жизнь. Но хочу особо отметить, что проживающие в Израиле грузинские евреи, никогда не забудут Грузию, все то, что сделала наша Грузия для нас в человеческом и историческом плане. Для нас Грузия -это страна, которая сердцем и с любовью приняла евреев, но с сожалением провожала нас, понимая желание грузинских евреев вернуться на историческую родину.-Я настольным теннисом занимался в Тбилиси будучи еще школьником, успехи пришли с космическим темпом:в конце 1950-начале 1960-х годов я не раз становился чемпионом Грузии среди юношей и взрослых, в составе сборной Грузии участвовал в Спартакиадах СССР, а затем-до 1970 года занимался тренерской работой. В 1970-ом году, в возрасте 28 лет я полностью переключился на работу в хозяйственной сфере, работал на ответственных постах в разных сельскохозяйственных организациях, весь груз материального обеспечения семьи несли я и моя мама... Я ведь вырос без отца -он погиб на фронте, в 1942 году. Когда он ушел на Великую Отечественную войну, мама была беременной-я родился в 1942 году, а отец уже был на фронте, я его так и не увидел в жизни....В период жизни в Израиле мне не пришлось заниматься тренерской работой, я 24 года работаю в системе энергослужбы Израиля, много лет пишу стихи, которые публикуются и в Грузии. В октябре 2017 года я стал членом Союза писателей Грузии и специальным представителем СПГ в Израиле по вопросам культуры..Хочу сообщить, что в апреле текущего года в Израиль прибудет делегация Союза писателей Грузии во главе с председателем СПГ Багатером Арабули, они проведут встречи с израильским коллегами, с грузинской диаспорой, с посольством Израиля, будут обсуждаться вопросы развития творческих и культурных связей.Хочу вам сказать, что для проживающих в Израиле грузинских евреев одинаково дороги и Израиль, и Грузия. Мы воспитываем своих детей и внуков как патриотов Израиля и Грузии, с учетом грузинских традиций,учим их и ивриту, и грузинскому языку. После матча ватерпольных сборных Грузии и Израиля в Нетания я сказал журналистам и моим друзьям:Победа Грузии никогда не будет поражением Израиля и наоборот, победа Израиля не будет поражением Грузии. Наши судьбы очень переплетены, грузин и евреев связывает более 26 веков искренней дружбы и взаимного уважения, это необходимо беречь и развивать. В заключение хочу передать сердечный привет всем моим знакомым и близким в Грузии, всем тем, кто помнит нас, кого помним мы-а их очень и очень много, хочу передать привет всей Грузии...Фото 1- Аджиашвили на матче Израиль-ГрузияФото 2- М.Хурцилава, Р. Аджиашвили и Т.ПачкорияФотографии Хатуны Габиташвили











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