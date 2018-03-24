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Грузия, Израиль, Аджиашвили - О голодовке грузинских евреев в Москве в 1971 году
24.03.2018 23:26
Имя Роберта Мордеховича Адар(Аджиашвили)) хорошо известно в спортивных кругах Грузии старшего поколения и в современном Израиле среди грузинских евреев. О нем я не раз многое слышал -как от ветеранов спорта, так и от литераторов и деловых людей. Наше знакомство с ним состоялось в октябре 2017 года в Тбилиси, в Филармонии, в день презентации документального фильма "Грузинский ватерпол"(режиссер фильма, автор нескольких документальных и художественных картин Теймураз Чихладзе, продюсер картины, лауреат ряда международных кинофестивалей Гоги Торадзе), посвященного 90-летию грузинского ватерпола. Комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии по баскетболу, бывший чемпион Тбилиси по боксу, победитель Всесоюзных студенческих игр по гандболу в составе команды Грузинского сельскохозяйственного института Джамлет Шалвович Хухашвили (ему 74 года, из них 54 -телерадиокомментатор) познакомил меня с ним, сказав:"Тенго, ты меня спрашивал о Роберте Аджиашили, вот он перед тобой". Тогда в Тбилиси у поэта Роберта Аджиашвили был напряженный график-он стал членом Союза писателей Грузии (СПГ)и был назначен представителем СПГ в Израиле по вопросам культуры, ему было присвоено звание почетного профессора Грузинского университета имени Давида Агмашенебели, он также был удостоен Почетной грамоты Всегрузинского общества имени Шота Руставели.
Тогда не удалось плотно пообщаться с приехавшим из Израиля Робертом, если не считать нашу совместную встречу с легендарным грузинским футболистом, бывшим капитаном тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртазом Хурцилава. Как выяснилось, они не виделись более 25 лет: Муртаз родом из села Бандза Мартвильского района, а родители Роберта также родом из этого села, где в 19-20 веках вместе с грузинами проживали десятки семей грузинских евреев... Муртаз и Роберт -ровесники, они в детстве не раз играли вместе в футбол, потом учились с Грузинском сельскохозяйственном институте.
Во время недавнего пребывания в Израиле вместе с ватерпольной сборной Грузии мне предоставилась возможность увидеть прекрасные организаторские, человеческие и профессиональные качества Роберта. Для меня, членов ватерпольной сборной Грузии и членов делегации Федерации водных видов спорта стало приятным сюрпризом то, что в Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион, нас встречал Роберт Аджиашвили и его друзья, в их числе и известный в Израиле певец Юза Мошиашвили, врач Гия Мошиашвили, поэтесса Эка Курхули. Огромный флаг Грузии, который держал в руках Роберт Мордехович, произвел впечатление на всю делегацию, трогательной и интересной была его беседа с президентом Федерации водных видов спорта, бывшим ватерполистом тбилисского "Динамо" и сборной СССР, серебряным призером Спартакиады СССР 1979 года Давидом Руруа, впечатляющей оказалась вся встреча Роберта и его друзей. Если к этому добавить то, что почти у трапа самолета ватерпольную сборную Грузии встречал и консул нашей страны в Израиле Александрэ Джишкариани, то можно себе представить радость делегации сборной Грузии....
А на второй день, в Нетания состоялся матч сборных Грузии и Израиля. Первая игра этих команд в Тбилиси (24 февраля) завершилась победой Грузии со счетом 12:1 и мало кто ожидал, что в ответном, втором матче плей-офф ЧЕ сборная Израиля сумеет отыграть такую разницу и выйти в финальную часть ЧЕ-2018 (пройдет в июле в Барселоне), но многие думали, что в родных стенах сборная Израиля постарается выиграть матч хотя бы с разницей в один мяч. На игру собралось до 1700 поклонников сборной Израиля, но "погоду" на трибунах создавали около ста болельщиков сборной Грузии-их подавляющее большинство составляли проживающие в городах Израиля грузинские евреи и грузины, которые дружным скандированием с использованием флагов и музыкальных инструментов мощно поддерживали сборную Грузии и такой активностью свели на нет все усилия фанов сборной Израиля. Как отметил проживающий с 1990 года в Израиле мой однокурсник по истфаку Донецкого госуниверситета (Украина) Петр Варият, на трибунах между фанами сборных Грузии и Израиля была доброжелательная и уважительная атмосфера.
Следует отметить, что одним из активных организаторов прихода-приезда в Нетания фанов сборной Грузии(а матч проходил в прекрасном спорткомплексе на окраине города) был Роберт Аджиашвили, он вместе с друзьями с огромным флагом вошел в спорткомплпекс и сразу же попал в поле зрения и зрителей, и журналистов, и даже ватерполистов. Следует отметить, что активную роль в мобилизации поклонников сборной Грузии в Израиле сыграли проживающие там уроженка Пицунды, бывшая фехтовальщица Марина Хахвиашвили, бывший футболист сухумского и тбилисского "Динамо" Заур Ефремашвили(он живет в Израиле с 1973 года), его сестра Дали Ефремашвили (бывшая баскетболистка), действующее в Израиле грузинское общество "Мамули"(председатель Ираклий Киладзе), а также сотрудники посольства Грузии в Израиле и проживающая в Тель-Авиве Медея Ахалкаци-дочь бывшего тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии Нодара Ахалкаци.
Игра в Нетания оказалась напряженной в спортивном плане и доброжелательной по отношению зрителей друг к другу. Грузия выиграла 11:10 и в третий раз подряд вышла в финальную часть ЧЕ.
После матча игроки и тренеры сборной Грузии (главный тренер- прославленный ватерполист с мировым именем Реваз Чомахидзе), члены делегации оказались "в плену" поклонников команды-проживающие в Израиле грузины и грузинские евреи поздравляли их с победой, фотографировались, рассказывали интересные истории, касающиеся и спорта, и жизни в Грузии и Израиле. В тот же день я и проживающие в Израиле уроженцы Сухуми и Гагра отметили это событие в Нетания " морской атмосфере"- в расположенном прямо у моря ресторане Al Capone-ресторане грузинской кухни, владельцем которой является уроженец Сухуми, бывший шахматист и боксер(Чемпион Грузии) Малхаз Шартава. Малхаз и его супруга Инга создала для нас "черноморскую атмосферу".
А на второй день в Тель-Авиве удалось детально поговорить с Робертом Аджиашвили, человеком, который еще в 1974 году сумел получить право приехать в Израиль, но не остался там и вернулся в Грузию, где жил до 1993 года-до очень сложного и трагического для Грузии года, когда он вместе с семьей решил перебраться в Израиль, где и живет до сих пор.
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Батоно Роберт! Вы имели возможность переехать в Израиль еще в 1970-х годах, но получив право приехать в эту страну,вновь вернулись в Грузию. Кому-то это покажется очень странным, ведь в конце 1960-начале 1970-х годов во многом благодаря активности грузинских евреев и позиции ООН руководство СССР разрешило части евреев покинуть СССР и переехать в Израиль?
- Это очень интересная и в то же время драматическая тема. Все хорошо знаю, что евреи живут в Грузии более 26 веков, в Грузии всегда было не просто толерантное, а уважительное, дружеское отношение к евреям-это имеет свои исторические и человеческие корни. Не в обиду кому-то скажу, что ни в одной из республик бывшего СССР и стран Восточной Европы евреи не чувствовали себя так комфортно с человеческой точки зрения как в Грузии. Прямо скажу, что в Грузии никогда не было антисемитизма, между грузинами и евреями всегда были сердечные и уважительные отношения. Земля и народ Грузии не просто приютили евреев, но приняли их сердечно, делясь с ним всеми благами жизни, помогая им в трудные периоды жизни.В Грузии в то же время всегда с человеческим и тонким пониманием относились к желанию евреев вернуться на историческую Родину. Не удивительно, что именно группа грузинских евреев в конце 1960-х -начале 1970-х годов оказалась движущей силой рискованного для того времени движения за право свободно переехать в Израиль. 18 авторитетных и влиятельных грузинских евреев подписали письмо, которое они в 1969 году отправили в ООН, в комитет по правам человека-это письмо было отправлено в обход почты (интернета тогда не было, а по почте такое письмо дальше Москвы не пошло- специальные органы СССР не позволяли такое, поэтому письмо было отправлено через посольство Нидерландов в Москве -прим. корр.). Известно и то, что из других республик СССР десятки евреев также посылали письма в международные организации с просьбой дать право свободной эмиграции в Израиль.Об этом письме 18 грузинских евреев в ООН тогда сообщали западные радиостанции.
Из сообщений зарубежных СМИ было известно, что письмо 18 грузинских евреев, отправленное в ООН, в кнессете Израиля огласила сама Голда Меир (она занимала пост премьер-министра Израиля с марта 1969 до апреля 1974 года-прим.ред).
-Да, это известный и значимый факт. Более того, Голда Меир в начале 1970-х годов оказывала большое внимание грузинским евреям, получившим право перебраться в Израиль. Но обо всем по порядку.В 1969 году 18 грузинских евреев написали письмо в ООН, а в 1971 году они же организовали у Центрального телеграфа в Москве неслыханную для того времени акцию-голодовку, требуя разрешения на свободную эмиграцию в Израиль. Одним из тех, кто был организатором этой акции в Москве, был мой тесть Рафиель Баташвили, а лидером и идеологом этого движения был уроженец Кутаиси Шабтай Элашвили. Эта голодовка в Москве продолжалась трое суток, она вызвала большой резонанс на Западе, этим вопросом заинтересовался ООН, участников акции заверили, что просьба на репатриацию будет удовлетворена. Участников акции отправили в Тбилиси, многим из них быстро разрешили уехать в Израиль-ведь это дело находилось в центре внимания ООН.. Потом поэтапно разрешили уехать и другим-это был первый поток репатриантов. Я помню, как в разных городах Грузии местные жители плакали, когда провожали грузинских евреев в Израиль:ведь нигде в мире не было такой дружбы между местными жителями и евреями, как это исторически было в Грузии.
Что касается меня лично, то я в первый раз приехал в Израиль в 1974 году в качестве туриста. Добиться этого права было непросто-помогла моя биография, меня знали как многократного чемпиона Грузии по настольному теннису, как тренера, как хозяйственника... Мой тесть Рафиэль Баташвили одним из первых переехал в Израиль, к сожалению, через 1,5 года после переезда в Израиль он скончался от болезни... Я же в 1974 года приехал в Израиле, пробыл там несколько недель и вернулся в Грузию. Лично я не собирался уезжать из Грузии и навсегда переезжать в Израиль.
-Я помню, что до конца 1980-х годов большинство грузинских евреев продолжало жить в Грузии и не собиралось уезжать навсегда в Израиль, хотя нередко навещали уехавших туда своих родственников. Вы же уехали в 1993 году, в сложный и трагический для Грузии год!
-Да, мне и моей семье нелегко было принять решение уехать из Грузии, где мы родились и выросли, где мы всегда чувствовали тепло и внимание. В 1993 году , в условиях серьезного ухудшения экономической, политической и криминогенной ситуации очень многие жители Грузии-граждане разных национальностей решили уехать из страны. Среди них оказались и мы-я и моя супруга Додо Баташвили и мои дочери с их семьями. Первые годы адаптации в Израиле были достаточно сложными, но благодаря Богу, трудолюбию, помощи близких и государства Израиль нам, как и другим репатриантам, удалось начать новую жизнь. Но хочу особо отметить, что проживающие в Израиле грузинские евреи, никогда не забудут Грузию, все то, что сделала наша Грузия для нас в человеческом и историческом плане. Для нас Грузия -это страна, которая сердцем и с любовью приняла евреев, но с сожалением провожала нас, понимая желание грузинских евреев вернуться на историческую родину.
В Грузии вы были успешным спортсменом, тренером, вы не думали в Израиле заняться в сфере спорта?
-Я настольным теннисом занимался в Тбилиси будучи еще школьником, успехи пришли с космическим темпом:в конце 1950-начале 1960-х годов я не раз становился чемпионом Грузии среди юношей и взрослых, в составе сборной Грузии участвовал в Спартакиадах СССР, а затем-до 1970 года занимался тренерской работой. В 1970-ом году, в возрасте 28 лет я полностью переключился на работу в хозяйственной сфере, работал на ответственных постах в разных сельскохозяйственных организациях, весь груз материального обеспечения семьи несли я и моя мама... Я ведь вырос без отца -он погиб на фронте, в 1942 году. Когда он ушел на Великую Отечественную войну, мама была беременной-я родился в 1942 году, а отец уже был на фронте, я его так и не увидел в жизни....
В период жизни в Израиле мне не пришлось заниматься тренерской работой, я 24 года работаю в системе энергослужбы Израиля, много лет пишу стихи, которые публикуются и в Грузии. В октябре 2017 года я стал членом Союза писателей Грузии и специальным представителем СПГ в Израиле по вопросам культуры..Хочу сообщить, что в апреле текущего года в Израиль прибудет делегация Союза писателей Грузии во главе с председателем СПГ Багатером Арабули, они проведут встречи с израильским коллегами, с грузинской диаспорой, с посольством Израиля, будут обсуждаться вопросы развития творческих и культурных связей.Хочу вам сказать, что для проживающих в Израиле грузинских евреев одинаково дороги и Израиль, и Грузия. Мы воспитываем своих детей и внуков как патриотов Израиля и Грузии, с учетом грузинских традиций,учим их и ивриту, и грузинскому языку. После матча ватерпольных сборных Грузии и Израиля в Нетания я сказал журналистам и моим друзьям:Победа Грузии никогда не будет поражением Израиля и наоборот, победа Израиля не будет поражением Грузии. Наши судьбы очень переплетены, грузин и евреев связывает более 26 веков искренней дружбы и взаимного уважения, это необходимо беречь и развивать. В заключение хочу передать сердечный привет всем моим знакомым и близким в Грузии, всем тем, кто помнит нас, кого помним мы-а их очень и очень много, хочу передать привет всей Грузии...
Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси
Фото 1- Аджиашвили на матче Израиль-Грузия
Фото 2- М.Хурцилава, Р. Аджиашвили и Т.Пачкория
Фотографии Хатуны Габиташвили
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