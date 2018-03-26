Задержанный по делу гостиницы «Леогранд» менеджер не признает вину

26.03.2018 09:38 Задержанный по делу гостиницы «Леогранд» Георгий Микеладзе не признает вину, - об этом журналистам сообщил его адвокат Паата Болквадзе.



Он пояснил, что Микеладзе курировал в гостинице технический склад и следствие преследует его беспочвенно. По словам адвоката, он постарается доказать невиновность Георгия Микеладзе.



Как заявляет Болквадзе, на сегодняшнем судебном процессе будет обсуждаться изменение меры пресечения. «Пожар произошел не на техническом складе, а в котельной, контроль которой не входил в его обязанности», - отметил адвокат.



Что касается еще одного обвиняемого, гражданина Турции, он на данный момент пользуется правом молчания.



Как известно, сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства ВД в результате четырехмесячного расследования на основании решения суда задержали по факту нарушения правил пожарной безопасности в гостинице «Лео Гранд» в Батуми 2 лица, занимающих в данной гостинице позицию менеджера: гражданина Турции Ф. И. 1979 года рождения и гражданина Грузии Г.М. 1978 года рождения. Совершенно ими преступление предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.















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