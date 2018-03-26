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Обвиняемым по делу гостиницы «Леогранд» определено двухмесячное предварительное заключение
26.03.2018 09:58
Судьей Батумского городского суда Виолеттой Порчхидзе обвиняемым по делу гостиницы «Леогранд» Георгию Микеладзе и Фати Иаузи определено двухмесячное предварительное заключение. Сторона защиты предложила изменить меру пресечения на залог по 20 тысяч лари, а также список лиц-поручителей, однако судья ходатайство не удовлетворила.
На сегодняшнем процессе сторона обвинения требовала оставить обвиняемых в заключении. Как заявил прокурор, эти лица были обязаны защищать правила безопасности в гостинице «Леогранд».
Следующий судебный процесс состоится 16 мая в 13:00.
Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства ВД в результате четырехмесячного расследования на основании решения суда задержали по факту нарушения правил пожарной безопасности в гостинице «Лео Гранд» в Батуми 2 лица, занимающих в данной гостинице позицию менеджера: гражданина Турции Ф. И. 1979 года рождения и гражданина Грузии Г.М. 1978 года рождения. Совершенно ими преступление предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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