В Кутаиси опротестовали дизайн упаковки презервативов

26.03.2018 10:50 «Грузинский народ не простит оскорбление святой царицы Тамар», «Прекратите дискриминацию православия», «Нет национальное и религиозной дискриминации грузинского народа» – несколько десятков человек под такими лозунгами провели протестную акцию у здания парламента в Кутаиси.

Поводом для протеста послужил скандальный проект компании «Аииса», которая недавно представила на рынок презервативы, упаковка которых оформлена в виде комиксов, в том числе и с царицей Тамар.



Участники акции заявили, что изображение царицы Тамар на упаковке презервативов оскорбляет их «религиозные чувства».



Протестующие потребовали уничтожить произведенную продукцию и привлечь к ответственности представителей компании. Они также обратились к парламенту с просьбой разработать законопроект, согласно которому, оскорбление религиозных и национальных чувств станет наказуемым.



Грузинская компания «Аииса» выпускает презервативы с 2017 года. Упаковка оформлена в виде комиксов, некоторые из которых сопровождаются подписями. Так, комикс с царицой Тамар подписан фразой, которая обыгрывает название сериала «Игры престолов». Презерватив с изображением монумента «Матери Грузии» сопровождается подписью «Не хочу быть твоей матерью». В серии есть комиксы с политиками, киногероями и так далее.



Это не первый случай, когда компания «Аииса» оказывается в центре скандала. Ранее с требованием запретить выпуск презервативов от этого производителя выступила немногочисленная партия «Сакартвело», которая также требовала защитить «религиозные чувства».



Следует отметить, что продукция «Аииса» не доступна в розничных сетях. Приобрести презервативы можно только через интернет.



Судя по комментариям на фейсбук-странице «Аииса», после скандала пользователи разделились на два лагеря: одним идея компании кажется креативной, а другим — совершенно неприемлемой.















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