Проживающие в Гамбурге грузины почтили память Арчила Татунашвили

26.03.2018 12:09 У посольства России в немецком городе Гамбург, проживающие в Германии грузины почтили память Арчила Татунашвили на молчаливой акции.



В такой форме участники принесли соболезнования семье Арчила Татунашвили.



«Не заставили преклонить колено, герои не умирают», «Россия – оккупант», — под такими лозунгами участники акции выступили против насильственной политики России и оккупации.



Акция длилась несколько часов.



Арчила Татунашвили похоронили на братском кладбище Мухатгверди с военными почестями.















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