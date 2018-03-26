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Проживающие в Гамбурге грузины почтили память Арчила Татунашвили
26.03.2018 12:09
У посольства России в немецком городе Гамбург, проживающие в Германии грузины почтили память Арчила Татунашвили на молчаливой акции.
В такой форме участники принесли соболезнования семье Арчила Татунашвили.
«Не заставили преклонить колено, герои не умирают», «Россия – оккупант», — под такими лозунгами участники акции выступили против насильственной политики России и оккупации.
Акция длилась несколько часов.
Арчила Татунашвили похоронили на братском кладбище Мухатгверди с военными почестями.
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