Роберт Плант примет участие в традиционном Black Sea Jazz Festival

26.03.2018 19:00 Солист легендарной британской группы Led Zeppelin Роберт Плант примет участие в традиционном Black Sea Jazz Festival.



Концерт Роберта Планта на Black Seа Arena в курортном Шекветили состоится 19 июля, — сообщает Общественное телевидение Грузии.



Джаз-фестиваль в этом году начнется 19 июля и продлится до 22 июля.















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