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Роберт Плант примет участие в традиционном Black Sea Jazz Festival
26.03.2018 19:00
Солист легендарной британской группы Led Zeppelin Роберт Плант примет участие в традиционном Black Sea Jazz Festival.
Концерт Роберта Планта на Black Seа Arena в курортном Шекветили состоится 19 июля, — сообщает Общественное телевидение Грузии.
Джаз-фестиваль в этом году начнется 19 июля и продлится до 22 июля.
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