Еще одна победа грузинских военных

26.03.2018 21:13 Сегодня, 26 марта в 17:00, в Тбилиси из США вернулась сборная раненых и пострадавших военнослужащих министерства обороны Грузии. Грузинские военные принимали участие в играх морских пехотинцев на военной базе «Кэмп-Леджен» в Северной Каролине, США и вернулись на родину с победой.



Грузинские военные выступали в 6 видах спорта – состязании на ручных велосипедах, гребном тренажере, беге, плавании, стрельбе из пневматического оружия и парабаскетболе и в целом завоевали 21 медаль – 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

