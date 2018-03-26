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На тбилисской вышке установят новое освещение
26.03.2018 21:47
«Тбилсервис-групп» начинает работы по реабилитации на тбилисской телевизионной вышке, — информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
По данным столичной мэрии, поврежденное освещение заменят на новое, и в ходе работ вышка будет освещена частично.
Установка нового освещения завершится до конца недели.
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