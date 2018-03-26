На тбилисской вышке установят новое освещение

26.03.2018 21:47 «Тбилсервис-групп» начинает работы по реабилитации на тбилисской телевизионной вышке, — информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



По данным столичной мэрии, поврежденное освещение заменят на новое, и в ходе работ вышка будет освещена частично.



Установка нового освещения завершится до конца недели.















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