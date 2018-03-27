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«За дверями» - состоялась презентация грузинских переводов английских студентов
27.03.2018 13:59
В конференционном зале Национальной библиотеки парламента Грузии состоялась презентация сборника «За дверями».
Сборник объединяет переводы рассказов и пьес грузинских писателей на английском языке, которые выполнили студенты, изучающие грузинский язык в Оксфордском университете.
Английские студенты перевели рассказы и пьесы Эрлома Ахвледиани, Гурама Рчеулишвили, Годердзи Чохели, Аки Морчиладзе и Лаши Табукашвили.
При содействии фонда Марджори Уордроп, издательство «Сезан» выпустило 500 экземпляров книги. Половину отправили на продажу в Великобританию. Поступившая от продаж сумма пойдет на новое издание, работа над которым уже началась.
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