«За дверями» - состоялась презентация грузинских переводов английских студентов

27.03.2018 13:59 В конференционном зале Национальной библиотеки парламента Грузии состоялась презентация сборника «За дверями».



Сборник объединяет переводы рассказов и пьес грузинских писателей на английском языке, которые выполнили студенты, изучающие грузинский язык в Оксфордском университете.



Английские студенты перевели рассказы и пьесы Эрлома Ахвледиани, Гурама Рчеулишвили, Годердзи Чохели, Аки Морчиладзе и Лаши Табукашвили.



При содействии фонда Марджори Уордроп, издательство «Сезан» выпустило 500 экземпляров книги. Половину отправили на продажу в Великобританию. Поступившая от продаж сумма пойдет на новое издание, работа над которым уже началась.















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