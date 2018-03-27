Imagine Dragons проведут концерт в Грузии

27.03.2018 18:06 Одна из самых популярных и успешных американских рок-групп Imagine Dragons проведет концерт в Грузии. Информацию об этом распространяет компания Fix Group.



По словам менеджера проекта Ираклия Коберидзе, соглашение по гонорару достигнуто, осталось лишь договориться о месте концерта. Компания предложила группе две локации и ждет подтверждения от менеджеров группы. После выбора места станет известна и дата концерта.



Группа посетит Грузию в рамках тура Evole World Tour. Imagine Dragons путешествуют по разным континентам.



На официальном сайте группы пока нет данных о Грузии. Однако в списке европейских концертов уже есть дата о проведении концерта в Украине – 31 августа. Группа, предположительно, посетит Грузию в начале сентября.



Imagine Dragons — американская инди-рок группа, образованная в Лас-Вегасе в 2008 году. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звёздами 2013 года, а журнал Rolling Stone назвал их сингл «Radioactive» самым большим рок-хитом года.















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