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Imagine Dragons проведут концерт в Грузии


27.03.2018   18:06
Одна из самых популярных и успешных американских рок-групп Imagine Dragons проведет концерт в Грузии. Информацию об этом распространяет компания Fix Group.

По словам менеджера проекта Ираклия Коберидзе, соглашение по гонорару достигнуто, осталось лишь договориться о месте концерта. Компания предложила группе две локации и ждет подтверждения от менеджеров группы. После выбора места станет известна и дата концерта.

Группа посетит Грузию в рамках тура Evole World Tour. Imagine Dragons путешествуют по разным континентам.

На официальном сайте группы пока нет данных о Грузии. Однако в списке европейских концертов уже есть дата о проведении концерта в Украине – 31 августа. Группа, предположительно, посетит Грузию в начале сентября.

Imagine Dragons — американская инди-рок группа, образованная в Лас-Вегасе в 2008 году. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звёздами 2013 года, а журнал Rolling Stone назвал их сингл «Radioactive» самым большим рок-хитом года.






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