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В период Новруза из Ирана в Грузию назначены 218 чартерных рейсов
27.03.2018 18:14
В период Новруза из Ирана, к концу марта и началу апреля, в Грузию назначены дополнительные 218 чартерных рейсов.
Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало разрешения на полеты грузинской авиакомпании «Georgian Airways» (65 чартерных рейсов) и следующим иранским авиакомпаниям — Iran Air, Taban Airlines, Zagros Airlines, ATA Airlines, Iran Aseman Airlines, Qeshm Airlines, Kish Air (153 чартерных рейса).
Большинство авиарейсов осуществляется между столицами двух стран. Другие пункты назначения – Батуми, Тебриз, Машхад, Шираз, Исфахан и Решт.
Полеты полностью ориентированы на перевоз туристических групп.
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