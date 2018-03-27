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В Батуми со второго этажа жилого корпуса выпал ребенок
27.03.2018 18:56
Со второго этажа жилого корпуса на улице Лермонтова в Батуми выпал ребенок в возрасте года и двух месяцев. Ребенок доставлен в батумский медцентр матери и ребенка. По информации врача, состояние его здоровья средней тяжести и жизни опасность не угрожает.
В связи с произошедшим министерство ВД начало следствие по статье 124-й УК Грузии (причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Дедушка ребенка рассказал Первому каналу, что он сначала забрался с кровати на стол, а затем на подоконник, во время чего, предположительно открылось окно, и ребенок выпал.
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