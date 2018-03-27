В Батуми со второго этажа жилого корпуса выпал ребенок

27.03.2018 18:56 Со второго этажа жилого корпуса на улице Лермонтова в Батуми выпал ребенок в возрасте года и двух месяцев. Ребенок доставлен в батумский медцентр матери и ребенка. По информации врача, состояние его здоровья средней тяжести и жизни опасность не угрожает.



В связи с произошедшим министерство ВД начало следствие по статье 124-й УК Грузии (причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности).



Дедушка ребенка рассказал Первому каналу, что он сначала забрался с кровати на стол, а затем на подоконник, во время чего, предположительно открылось окно, и ребенок выпал.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

