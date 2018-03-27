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Художественному руководителю Тбилисского фотофестиваля вручен французский орден Кавалера Искусств


27.03.2018   19:14
Художественному руководителю и сооснователю Тбилисского фотофестиваля Нестан Нижарадзе вручили престижную награду правительства Франции — орден Кавалера Искусств.

Награду Нестан Нижарадзе передал посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

Сооснователь Тбилисского фотофестиваля удостоена награды за создание того мероприятия, которое очень быстро стало значительной платформой региона и объединило многих деятелей искусства разных стран.

В результате французско-грузинского партнерства, Тбилисский фестиваль был создан на основе партнерства с одним из самых престижных фотофестивалей в мире «Фотофестивалем Арли» в 2010 году.

Орден Искусств и Литературы (L’Ordre des Arts et des Lettres) был учрежден в 1957 году. Кандидатуры лауреатов награды определяет министр культуры и коммуникаций Франции при содействии специального Совета. В 1963 году Шарль де Голль присвоил ему дополнительный статус Ordre national du Mérite.

Орденом награждают тех представителей искусства и культуры Франции и разных стран мира, которые внесли значительный вклад в развитие сферы.






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