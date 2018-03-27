Художественному руководителю Тбилисского фотофестиваля вручен французский орден Кавалера Искусств

27.03.2018 19:14 Художественному руководителю и сооснователю Тбилисского фотофестиваля Нестан Нижарадзе вручили престижную награду правительства Франции — орден Кавалера Искусств.



Награду Нестан Нижарадзе передал посол Франции в Грузии Паскаль Менье.



Сооснователь Тбилисского фотофестиваля удостоена награды за создание того мероприятия, которое очень быстро стало значительной платформой региона и объединило многих деятелей искусства разных стран.



В результате французско-грузинского партнерства, Тбилисский фестиваль был создан на основе партнерства с одним из самых престижных фотофестивалей в мире «Фотофестивалем Арли» в 2010 году.



Орден Искусств и Литературы (L’Ordre des Arts et des Lettres) был учрежден в 1957 году. Кандидатуры лауреатов награды определяет министр культуры и коммуникаций Франции при содействии специального Совета. В 1963 году Шарль де Голль присвоил ему дополнительный статус Ordre national du Mérite.



Орденом награждают тех представителей искусства и культуры Франции и разных стран мира, которые внесли значительный вклад в развитие сферы.















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