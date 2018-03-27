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Комитет спасения Дманиси обошел компанию Иванишвили на аукционе по продаже векового эвкалипта


27.03.2018   20:47
Комитет спасения Дманиси (объединение оппозиционных лидеров) купил вековое дерево эвкалипта, находящееся на Зеленом мысе, за 20 020 лари, т.е. 2,8 раз дороже по сравнению с начальной ценой. Комитет выиграл на аукционе у компании Иванишвили. В течение дня были зафиксированы 93 шага, в результате чего цена возросла до 20 020 лари. Дерево должны были перевезти в парк Уреки, находящийся в частной собственности Бидзины Иванишвили.

По мнению Фонда спасения Дманиси, дерево должно оставаться там, где выросло.

"Я сегодня же заплачу 7 000 лари для спасения этого дерева, чтобы дерево осталось на том же месте, где сейчас находится"- говорит один из членов спасения Дманиси, Георгий Вашадзе.

Описание дерева, выставленного на продажу, следующее:

"Высота растения предположительно 26-27 метров, окружность штамба с корневой шейки – 10 см, в высоту- 10,1 метр, высота штамба – 3,4 метра. Отмечаются разного рода повреждения ".

Выигранный Сакдриси, и 5 миллионов, подлежащих оплате

До этого аукциона Георгий Вашадзе выиграл аукцион за 5 миллионов, на котором выдавали лицензию на добычу руды на 16 гектарах земельного участка вблизи от Сакдриси. Изначально участие в этом аукционе планировал Фонд спасения Сакдриси, но фонд не смог зарегистрироваться в системе аукциона, поэтому в нем принял участие только Вашадзе.

Фонд спасения Дманиси объединяет 14 организаций.







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