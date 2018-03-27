Комиссия по коммуникациям вынесла «Рустави 2» предупреждение

27.03.2018 21:03 Национальная комиссия по коммуникациям Грузии вынесла письменное предупреждение вещательной телекомпании «Рустави 2».



По информации комиссии, на основании заявления Первого канала, комиссия провела мониторига, в результате чего было установлено, что вещательная компания «Рустави 2» использовала в передаче «P.S.» кадры, подготовленные информационной передачей «Моамбе».



Передача касалась грузинского спортсмена Левана Горгадзе, который смог выиграть Кубок императора в Японии. В передаче было использовано включение спортсмена по «Скайпу». Именно этот отрезок был показан в эфире «Рустави 2», а логотип «Первого канала» был стерт.















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