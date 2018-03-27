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НПО сделали заявление по факту нападения на журналистов телекомпании «Рустави 2»
27.03.2018 21:18
Четыре неправительственных организаций призывают Главную прокуратуру Грузии расследовать дискриминационные мотивы насильственных действий "Грузинского марша" в адрес журналистов "Рустави 2", и рассматривать их как отягчающие обстоятельства.
"Действия участников акции 19 марта были вызваны мотивом ненависти и нетерпимости, что является отягчающим обстоятельством согласно статье 53-1 Уголовного кодекса Грузии.
Проведение быстрого и эффективного расследования государством по фактам нетерпимости и насилия, и адекватное наказание лиц, совершивших преступление, необходимо для превенции таких фактов в будущем. В деле "Идентичность и другие против Грузии" Европейский суд подчеркнул обязательство государства расследовать возможную дискриминационную почву акта насилия. А также при оценке идентичных обстоятельств 19 марта, суд посчитал, что вопрос, получили ли истцы телесное повреждение определенной тяжести, менее релевантный для установления нарушения статьи 3 Конвенции, и заключил, что отношение, осуществленное в адрес истцов было вызывающим в них страх, страдание, и незащищенность, что не соответствует защите достоинства человека, и что дошло до предела тяжести нарушения права, предусмотренного статьей 3 Конвенции в совокупности со статьей 4.
С учетом всего вышеизложенного, призываем Главную прокуратуру Грузии, особо заострить внимание на дискриминационные мотивы событий 19 марта, как на обстоятельство, особо отягчающее преступные действия"- заявили неправительственные организации.
Здесь же сказано, что НПО приветствуют мгновенное реагирование правоохранительных органов.
Заявлению подписывают:
Институт демократии и безопасного развития (IDSD)
Демократическая инициатива Грузии (GDI)
Движение равноправия (Equality Movement)
Институт толерантности и многообразия (TDI)
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