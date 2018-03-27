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Сборная Грузии по футболу переиграла в товарищеском матче сборную Эстонии


27.03.2018   22:46
Национальная сборная Грузии в товарищеском матче одержала очередную победу на стадионе имени Михаила Месхи.

Грузинские футболисты забили два мяча в ворота сборной Эстонии в первом же тайме.

Первый гол на 6-й минуте забил дебютант сборной Грузии Джими Табидзе. После забитого мяча хозяева продолжили атаковать. За 10 минут до конца первой половины встречи Вако Казаишвили забил шедевральный гол эстонцам, чем порадовал болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров – обыграл несколько защитников и крученым ударом из – за пределов штрафной оформил 2:0.

Вторая половина матча прошла под преимуществом грузин. На 65-й минуте Качарава вышел один на один с вратарем, но не смог воспользоваться шансом. Возможность забить гол у грузинской команды была в конце матча, но Квилиатия не попал по воротам.

Команда Владимира Вайса в двух последних товарищеских матчах забила 6 мячей, и не пропустила ни одного гола.






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