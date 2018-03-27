Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на ЧЕ

27.03.2018 23:23 Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвеладзе завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории — 62 кг.



В третьем выходе на помост он поднял 134 кг. Золотую медаль выиграл болгарин Стилиан Гроздев, которому покорился вес в 135 кг. Бронзовым призером стал болгарин Владимир Урумов — (130 кг).



Рамин Шамилишвили, выступавшей в той же весовой категории, занял пятое место после рывка — (128 кг).



Соревнование на первенстве Европы в дисциплине толчок начнется в 22:25 минут.















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