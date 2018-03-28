Задержанному в США Автандилу Хурцидзе отказали в освобождении под залог

28.03.2018 10:10 Американский суд отказал арестованному в Нью-Йорке грузинскому боксеру Автандилу Хурцидзе в освобождении. Об этом первому каналу заявили друзья боксера, которые присутствовали на процессе.



По информации грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, причиной отказа была названа просрочка визы. Суд посчитал, что подсудимый может покинуть США и не удовлетворил ходатайство о залоге.



Рассмотрение дела по существу в суде начнется 4 июня.



37-летний средневес Автандил Хурцидзе был арестован в Нью-Йорке в июне прошлого года из-за связей с русским преступным синдикатом. Его уличили в связях с российским «вором в законе» Ражденом Шулая Полиция арестовало 33 членов синдиката и связанных с ним людей за рэкет, вымогательство, грабеж, наемные убийства, мошенничество, преступления, связанные с огнестрельным оружием и наркотиками.



Хурцидзе до ареста носил звание временного чемпиона мира по версии WBO International. В Лондоне 8 июля прошлого года у него должен был состояться бой с британским боксером Билли Джо Сондерсом за пояс чемпиона мира, однако состязание отменили из-за его ареста. Всемирная боксерская организация (WBO) лишила грузинского спортсмена титула.



Что касается деталей дела, то следствие утверждает, что «вор в законе» Шулая создал в США, от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса, крупную преступную группировку, которая занималась дачей взяток, азартными играми и убийством по найму. Преступная группировка, по данным следствия, организовала нелегальные клубы игры в покер в районе проживания выходцев из СССР в Нью-Йорке на Брайтон-бич, причем неплатежеспособные должники вовлекались в группировку Шулая.



Преступники также пытались взломать системы казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) и Филадельфии (штат Пенсильвания), чтобы запрограммировать слот-машины. Кроме того, преступный синдикат пытался открыть ночной клуб и торговать в нем наркотиками. Они похищали торговые грузы, в частности, партию из почти 5 тонн шоколадных изделий.



Члены группировки пользовались поддельными документами и пытались подкупить представителей правоохранительных органов, утверждает следствие.



Обвинения предъявлены по статьям «сговор с целью совершения заказного убийства», «вымогательство», «мошенничество», «хищение».















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