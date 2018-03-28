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«Комитет спасения Дманиси» купил на аукционе дерево за 20 тысяч лари


28.03.2018   11:40
Многолетний эвкалипт, выставленный на аукцион Агентством обслуживания Министерства финансов Грузии, начальная цена которого составляла 7 000 лари, продан за 20 020 лари. В аукционе победил «Комитет спасения Дманиси».

Сообщается, что участие в аукционе принимал еще один претендент, однако его личность неизвестна. Представители комитета заявляют, что в тендере был заинтересован бывший премьер-министр страны, миллиардер Бидзина Иванишвили, пожелавший купить вековое дерево, находящееся в поселке Зеленый Мыс на черноморском побережье Аджарии.

«Комитет спасения Дманиси» ранее выиграл 10-часовой аукционный марафон у компании RMG Gold. Тогда выставленный государством на торги за рекордную сумму в 5 млн лари земельный участок площадью 16 гектаров был передан в аренду «Комитету спасения Дманиси», зарегистрированному накануне аукциона в Минюсте специально для этого события. Его учредили гражданские активисты и представители 14 оппозиционных партий.

По заявлению представителей оппозиционных партий, они и в будущем намерены принимать участие в подобных тендерах и аукционах, чтобы «помешать незаконному процессу отчуждения в стране».







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