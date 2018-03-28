Каладзе: На данном этапе целесообразно, чтобы в ареале Лиси временно остановился процесс застройки

28.03.2018 12:07 Мэрия Тбилиси планирует временно остановить процесс застройки в ареале озера Лиси. Об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета. По его словам, уже началось исследование потенциала этой территории, на основе его рамочный план разработает Служба городского развития.



«Процесс, который проходит на этой территории, показывает, что есть угроза изчезновения тех природных характеристик, по причине которых Лиси, как рекреационная зона, так привлекает тбилисцев. Исходя их этого, думаем, что одной из неотложенных задач является остановка процесса хаотичной застройки на территории озера Лиси и придания развитию правильного русла. Поэтому, на данном этапе целесообразно, чтобы в ареале Лиси временно остановился процесс застройки», — заявил Каха Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

