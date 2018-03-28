«Мандарины» попали в список 250 лучших фильмов

28.03.2018 12:07 Грузино-эстонский фильм режиссера Зазы Урушадзе «Мандарины» попал в список 250 лучших фильмов по версии портала IMDb.



По данным сайта, рейтинг «Мандаринов» составляет 8.0 и на данный момент фильм занимает 243 место.



Снятый в 2013 фильм получил множество международных наград. В 2015 году «Мандарины» представили на Оскар – в номинации лучший фильм на иностранном языке.



По данным 243 IMDb первое место в рейтинге лучших фильмов занимает «Побег из Шоушенка».















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