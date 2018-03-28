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В доме-музее Нико Лорткипанидзе в Цкалтубо пройдет фестиваль «Артген»
28.03.2018 13:18
Цкалтубо примет фольклорный фестиваль «Артген», который пройдет в селе Чунеши 27 июня в доме-музее Нико Лорткипанидзе.
На балконе имеретинского дома устроят выставки предметов народного промысла, произведений живописи и вещей ручной работы. В рамках фестиваля, свой репертуар представят разные фольклорные ансамбли региона Имерети.
На заключительном гала-концерте будет петь фольклорная группа «Регион».
Реабилитация дома-музея будет проведена в прошлом году. Для проекта из Фонда регионального развития выделили 63 816 лари.
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