В доме-музее Нико Лорткипанидзе в Цкалтубо пройдет фестиваль «Артген»

28.03.2018 13:18 Цкалтубо примет фольклорный фестиваль «Артген», который пройдет в селе Чунеши 27 июня в доме-музее Нико Лорткипанидзе.



На балконе имеретинского дома устроят выставки предметов народного промысла, произведений живописи и вещей ручной работы. В рамках фестиваля, свой репертуар представят разные фольклорные ансамбли региона Имерети.



На заключительном гала-концерте будет петь фольклорная группа «Регион».



Реабилитация дома-музея будет проведена в прошлом году. Для проекта из Фонда регионального развития выделили 63 816 лари.















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