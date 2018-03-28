Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерово открыта и в Тбилиси

28.03.2018 14:46 Книга соболезнований в связи с трагедией в российском Кемерово открыта и в Тбилиси.



В посольстве Швейцарии Первому каналу подтвердили, что оставить запись в книге соболезнований в бывшем здании посольства России желающие могут в течение трех дней по 30 марта.



В России оплакивают погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Соболезнования России принесли США, ЕС и другие страны. Письмо с соболезнованиями в Москву отправила и премьер-министр Тереза Мэй.



Соболезнования в связи с трагедией в Кемерово принесли глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе.















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