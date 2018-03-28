Студенты обнаружили в Австрии список 90 грузин, пропавших во время Второй мировой

28.03.2018 15:47 Проживающие в Австрии грузинские студенты обнаружили в архивах концентрационного лагеря Маутхаузен информацию о 90 грузинах, сражавшихся во Второй мировой войне и считавшихся пропавшими без вести, говорится в сообщении на сайте парламента Грузии.



Студенты изучили архивы концентрационного лагеря и обнаружили информацию о тех грузинах, имена которых не фигурировали в списках погибших в лагере.



Во время презентации результатов исследования в парламенте Грузии депутаты пообещали его авторам — студенткам Саломе Саладзе и Мариам Бекаури — оказать помощь в осуществлении следующих этапов проекта "Грузинские пленные Маутхаузена".





"На протяжении 1938 —1945 годов тут находились в плену 190 тысяч человек, из них примерно 90 тысяч стали жертвами жесткого режима. Десятки стран установили в лагере символические доски на имя погибших от рук национал-социалистического режима, к которым 17 февраля 2018 года добавилась и мемориальная доска в память о грузинах", — сказала Саладзе.



По ее словам, сейчас студенты разыскивают родственников погибших. К этому времени уже 21 семья узнала о судьбе своих предков.



"Это первое исследование которое реально обнаружило след 90 грузин в одном из самых масштабных концентрационных лагерей с особо тяжелыми условиями. Наша задача — способствовать осуществлению подобных проектов и сотрудничать со СМИ, чтобы общество узнало о важных научных исследованиях имеющих государственную и национальную ценность", — сказала председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Мариам Джаши.



Концлагерь Маутхаузен был построен в Австрии в 1938 году, которая тогда была поглощена Германией, на окраине старинного городка Маутхаузен. Он стал "филиалом" концлагеря Дахау, расположенного неподалеку от баварской столицы – Мюнхена.



Концлагерь представлял собой систему, состоящую из центрального лагеря и 49 "филиалов", разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка).



Первые 2 тысячи советских военнопленных поступили туда в ноябре 1941 года.



"Спутник-Грузия"











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