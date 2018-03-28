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К пилотному проекту баскетбольной академии Зазы Пачулия подключатся 15 детей
28.03.2018 17:20
Баскетбольная академия Зазы Пачулия начинает пилотный проект для бенефициаров ЮЛПП министерства юстиции «Центр превенции преступления» и ЮЛНК «Детская деревня SOS Грузии».
Трехсторонний меморандум был оформлен в спортзале академии сегодня.
В пилотном проекте будут участвовать 15 детей в возрасте до 14 лет. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, которые остались за пределами системы образования, бывшим заключенным и членам семьей заключенных, лицам вне системы заботы и подросткам до 18 лет.
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