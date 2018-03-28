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На Tbilisi Open Air выступят более 70 грузинских и иностранных исполнителей


28.03.2018   17:22
Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2018 пройдет в «Лиси Wonderland», в двух километрах от Тбилисского озера 22, 23 и 24 июня.

В течение трех дней фестиваль предложит гостям четыре разные сцены, разнообразный музыкальный репертуар и множество развлекательных мероприятий.

В течение 24 часов, наряду с более чем 70 грузинскими и иностранными исполнителями на сцене выступят Tom Odell, Kayakata, Roisin Murphy, Rachael Yamagata, Papooz, R.O x Konoba, Green Room, Salio.

Что касается билетов, на начальном этапе, с 28 марта по 16 апреля будет продаваться ограниченное количество (1500) трехдневных абонементов, цена которых будет варьироваться от 110 до 170 лари.

Однодневные билеты начнут продавать с 17 апреля.







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