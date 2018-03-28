Центру скорой помощи в Батуми передали реанимобиль для транспортировки новорожденных

28.03.2018 17:37 Центру скорой помощи в Батуми передали неонатальный реанимобиль. С его помощью новорожденных, находящихся в критическом состоянии, можно будет транспортировать между клиниками.



Спецмашина соответствует европейским стандартам, оснащена инкубатором, инфузорными, манипуляционными и мониторинговыми системами.



Реанимобиль Батумскому центру скорой помощи передал Центр координации и неотложной помощи Службы по чрезвычайным ситуациям.



Обновленный автопарк позволит улучшить сервис неотложной помощи.

















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