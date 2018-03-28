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Центру скорой помощи в Батуми передали реанимобиль для транспортировки новорожденных


28.03.2018   17:37
Центру скорой помощи в Батуми передали неонатальный реанимобиль. С его помощью новорожденных, находящихся в критическом состоянии, можно будет транспортировать между клиниками.

Спецмашина соответствует европейским стандартам, оснащена инкубатором, инфузорными, манипуляционными и мониторинговыми системами.

Реанимобиль Батумскому центру скорой помощи передал Центр координации и неотложной помощи Службы по чрезвычайным ситуациям.

Обновленный автопарк позволит улучшить сервис неотложной помощи.







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