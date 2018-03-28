В Тбилиси на подростка напали в лифте — у него повреждены оба глаза

28.03.2018 20:09 Несовершеннолетнему, на которого напал гражданин Азербайджана, может понадобиться операция. Об этом журналистам заявил глава департамента неотложной помощи клиники Иашвили Отар Русадзе.



По его словам, подростку уже провели компьютерную томографию. Сейчас специалисты решают, понадобится ли ему операция и где ее лучше провести – в нейрохирургическом отделении клиники Иашвили или в офтальмологической клинике.



По его словам, помимо повреждения глаз, у пациента наблюдаются повреждения в брюшной полости и сотрясение мозга.



«У него выделения в районе селезенки, мы должны разобраться, это старая или новая травма. Также следует понять, следует ли переводить пациента в другую, специализированную клинику, чтобы оценить состояние поврежденного глаза. Если понадобится, ему проведут операцию в офтальмологической клинике и затем он снова вернется в клинику Иашвили. У него больше поврежден правый глаз, хотя кровавые выделения есть из обоих глаз. Также у пациента сотрясение мозга. Анатомически мозг не поврежден. На лице у него кровоподтеки. На шее – следы удушения. В случае необходимости ему в первую очередь проведут операцию на селезенке», сказал Русадзе.



Сегодня в Тбилиси в 7-ом квартале Важа-Пшавела экипаж патрульной полиции задержал 22-летнего гражданина Азербайджана Р.А. на факте совершения насилия в отношении 13-летнего подростка.



Как сообщает МВД Грузии, в службу «112» сегодня днем поступило сообщение о том, что подростку требуется помощь, после чего патрульный экипаж прибыл на место происшествия.



В подъезде жилого дома полицейские обнаружили подростка, у которого наблюдались телесные повреждения. Подросток был переведен в больницу на машине скорой помощи. Следствие на этом этапе установило, что гражданин Азербайджана нанес физическое оскорбление 13-летнему Н.Ц.















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