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Правоохранители задержали одного человека по факту насилия в отношении несовершеннолетнего


28.03.2018   20:14
Гражданин азербайджана Р.А. 1996 года рождения задержан правоохранителями в 7-ом квартале Важа-Пшавела в Тбилиси. Его обвиняют в насилии против несовершеннолетнего.

По информации МВД, в «112» поступило сообщение о том, что несовершеннолетнему нужна помощь.

«В подъезде патрульные инспекторы обнаружили мальчика около 13 лет, на теле которого наблюдались повреждения. Бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетнего в больницу», — заявляют в МВД.

Следствие ведется по подпункту «Г» второй части 126-ой статьи УК Грузии (насилие в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Гражданину Азербайджана грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.






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