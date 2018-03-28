В Канаде отметили 100-летие первой Республики Грузии

28.03.2018 20:37 Посольство Грузии в Канаде провело мероприятия в рамках 100-летнего юбилея первой Республики Грузии.



В рамках мероприятия посольство Грузии провело презентацию в историческом "Ридо клубе" Оттавы, в ходе которой посол Грузии Константин Кавтарадзе говорил о тех исторических предпосылках, которые предшествовали восстановлению независимости в 1918 году, и вызовах, с которыми пришлось справиться молодой республике.



В рамках 100-летнего юбилея первой Республики Грузии посол Грузии Константин Кавтарадзе провел в Карлтонском университете Канады лекцию-презентацию "100 лет демократической трансформации Грузии".



На лекции, на которой присутствовали студенты и профессорско-преподавательский состав университета, посол говорил об истории Грузии, нынешних российско-грузинских отношениях, положении в оккупированных регионах.



После лекции посол ответил на вопросы присутствующих, касающиеся украинско-грузинских отношений, российской пропаганды, Восточного Партнерства, и торговли с Евросоюзом. В конце встречи посольство пригласило студентов и преподавателей отведать грузинское вино.





















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