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В Канаде отметили 100-летие первой Республики Грузии


28.03.2018   20:37
Посольство Грузии в Канаде провело мероприятия в рамках 100-летнего юбилея первой Республики Грузии.

В рамках мероприятия посольство Грузии провело презентацию в историческом "Ридо клубе" Оттавы, в ходе которой посол Грузии Константин Кавтарадзе говорил о тех исторических предпосылках, которые предшествовали восстановлению независимости в 1918 году, и вызовах, с которыми пришлось справиться молодой республике.

В рамках 100-летнего юбилея первой Республики Грузии посол Грузии Константин Кавтарадзе провел в Карлтонском университете Канады лекцию-презентацию "100 лет демократической трансформации Грузии".

На лекции, на которой присутствовали студенты и профессорско-преподавательский состав университета, посол говорил об истории Грузии, нынешних российско-грузинских отношениях, положении в оккупированных регионах.

После лекции посол ответил на вопросы присутствующих, касающиеся украинско-грузинских отношений, российской пропаганды, Восточного Партнерства, и торговли с Евросоюзом. В конце встречи посольство пригласило студентов и преподавателей отведать грузинское вино.









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