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Группа Moloko и Tom Odell выступят на Tbilisi Open Air 2018


29.03.2018   11:57
Международный музыкальный фестиваль под открытым небом Tbilisi Open Air 2018 пройдет в Тбилиси с 22 по 24 июня, сообщают организаторы мероприятия.

В течение трех дней в Lisi Wonderland (близ озера Лиси) перед слушателями выступят более 70 артистов, среди них британская группа Moloko, грузинская исполнительница Salio, ирландская группа Rejjie Snow, британский исполнитель Tom Odell. В этом году на фестивале будет четыре сцены: Main Stage, Night Stage, Golden Stage, Private Bay Stage.

По словам организаторов, основной акцент в этом году делается на грузинских исполнителей.

Стоимость трехдневного абонемента, который можно приобрести с 28 марта по 16 апреля – 110 лари (25 долларов). Количество ограничено — 1 500 билетов. После 16 апреля стоимость абонемента увеличится до 170 лари (38 долларов). А билеты начнут продаваться с 17 апреля.

Билеты продаются на сайте, в кассах Тбилисского концертного зала (Филармония) и киосках "Палитра".

Впервые фестиваль Tbilisi Open Air состоялся в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе.






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