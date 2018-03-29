Два дома сгорели в результате пожала в селе Зоти

29.03.2018 12:54 Два жилых дома сгорели в результате пожала в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета. Уничтожены все строения во дворах. Погибли 13 голов скота.



Сгорели и автомобили семей.



Члены семьей успели выбраться из дома, однако в стационар доставили двух человек. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает.



«Распространению огня способствовал сильный ветер. Сумма ущерба большие. Власти помогут пострадавшей семье строительными материалами», — заявил мэр Чохатаури Ираклий Кучава.















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