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Два дома сгорели в результате пожала в селе Зоти
29.03.2018 12:54
Два жилых дома сгорели в результате пожала в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета. Уничтожены все строения во дворах. Погибли 13 голов скота.
Сгорели и автомобили семей.
Члены семьей успели выбраться из дома, однако в стационар доставили двух человек. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает.
«Распространению огня способствовал сильный ветер. Сумма ущерба большие. Власти помогут пострадавшей семье строительными материалами», — заявил мэр Чохатаури Ираклий Кучава.
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