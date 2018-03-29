Грузия будет представлена новым национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке

29.03.2018 20:03 Грузия будет представлена новым национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке

10-12 апреля на Лондонской книжной ярмарке Грузия будет представлена новым национальным стендом.



Дизайн стенда создан по концепции «Грузия – почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки 2018». Его главная тема – грузинский алфавит.



На Лондонской книжной ярмарке Грузия предстанет в шестой раз.



Проект нацелен на популяризацию грузинских авторов и издательств на британском книжном рынке.















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