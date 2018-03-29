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Грузия будет представлена новым национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке
29.03.2018 20:03
Грузия будет представлена новым национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке
10-12 апреля на Лондонской книжной ярмарке Грузия будет представлена новым национальным стендом.
Дизайн стенда создан по концепции «Грузия – почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки 2018». Его главная тема – грузинский алфавит.
На Лондонской книжной ярмарке Грузия предстанет в шестой раз.
Проект нацелен на популяризацию грузинских авторов и издательств на британском книжном рынке.
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