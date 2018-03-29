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Победителем турнира в Батуми стал хорватский шахматист


29.03.2018   20:13
Хорват Иван Сарич стал победителем XIX чемпионата Европы по шахматам среди мужчин, который завершился в Батуми.

Хорватский гроссмейстер набрал 8,5 балла и на пол-очка опередил Радослава Войташека из Польши. Третье место занял Санан Сюгиров из России, который также набрал 8 баллов, но по дополнительным показателям уступил Войташеку.

Для 27-летнего Сарича, занимающего 90-е место в рейтинге ФИДЕ, победа на континентальном первенстве стала первой в карьере.

Лучшим из грузинских шахматистов стал Михаил Мчедлишвили, который занял 53-е место с 6,5 баллами в активе.

Лидер мужской сборной Грузии Баадур Джобава (58-е место в рейтинге ФИДЕ) провалил турнир и в итоговом протоколе занял лишь 136-е место (из 150 участников).

Общий призовой фонд чемпионата Европы составил 100 тысяч евро, 20 из которых получил победитель турнира.






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