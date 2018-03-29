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Национальный центр оценок и экзаменов обращается к абитуриентам


29.03.2018   20:51
Национальный центр оценок и экзаменов Грузии обращается к абитуриентам. По существующим к этому времени данным, регистрацию на участие в Единых национальных экзаменах прошли до 36 000 абитуриентов; более 2 500 студентов – для грантового конкурса; 9 000 – кандидаты в магистранты; до 17 000 аппликантов прошли регистрацию для подтверждения компетенции учителя. Об этом «IPN» сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов.

«Тут же напоминаем, что основная регистрация на участие в Единых национальных экзаменах завершится 30 марта в 18:00. Следует учесть, что те, кто не зарегистрируется до истечения этого срока, включиться в экзаменационный конкурс 2018 года не смогут.

Регистрация на экзамены была объявлена 5 марта. На основном этапе требуется внесение личных данных абитуриентов, выбор экзаменационного города и сдаваемых предметов.

До 18:00 часов 15 мая можно добавить экзамен или изменить предмет, а внести изменения в список образовательных программ будет возможно до публикации результатов апелляции.

В 18:00 часов 30 марта также прекратится регистрация студентов для грантового конкурса, общего магистрантского экзамена и подтверждения компетенции учителя», - говорится в заявлении Экзаменационного центра.






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