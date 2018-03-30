В Грузии сократилось число браков, и показатель разводов увеличился

30.03.2018 12:31 В 2017 году число браков в Грузии сократилось на 5,6 процента, а показатель разводов увеличился на 7,2 процента. Информацию об этом распространяет Национальная служба статистики Грузии.



По данным службы статистики, количество зарегистрированных браков в 2017 году сократилось на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 23 684. Средний возраст для первого брака составил 27,4 для женщин и 30,2 года для мужчин.



Что касается разводов, число разводов, зарегистрированных в 2017 году, составило 10 222 и увеличилось на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наибольшее количество браков — 6 984 зафиксировано в Тбилиси, самое низкое — 1 514 в Шида Картли. Тбилиси также является лидером по статистике разводов — эта цифра составляет 3 731. Наименьшее количество разводов было зафиксировано в Шида Картли — 651.















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