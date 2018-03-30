Экологи и патриархия Грузия объединились для защиты колхидского самшита

30.03.2018 12:41 Патриархия Грузии и Министерство охраны природы проводят совместную кампанию для защиты колхидского самшита от массовой вырубки в предверии православного Вербного воскресенья,.



Компания «Не срезай самшит» предполагает крупные штрафы за незаконную обрезку и продажу этого растения. Срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита в зависимости от объема может стать причиной как административного взыскания, так и уголовной ответственности. Размер штрафных санкций колеблется от 200 лари (более 80 долларов) до 500 лари (более 200 долларов).



Колхидский самшит массово используется в Грузии в день празднования Вербного воскресенья в качестве украшения домов - веточки вечнозеленого растения, как и вербу, по традиции освящают в церкви. В Минприроды отмечают, что только допускается продажа самшита, выведенного в частных рассадниках и национальных питомнических хозяйствах.



В последние годы экологи борются за сохранение колхидского самшита еще и из-за распространения паразита - самшитовой огневки, а также появившегося несколько лет назад заболевания, которое приводит к высыханию растения.















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