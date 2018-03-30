Для детей грузинских диаспор, проживающих в Эстонии, осуществился проект «Культурное наследие для детей»

30.03.2018 13:44 При партнерстве посольства Грузии в Эстонии и Национального агентства охраны культурного наследия, для детей грузинских диаспор, проживающих в Эстонии, осуществился проект «Культурное наследие для детей».



Проект прошел под эгидой празднования 100 летия основания первой Грузинской Демократической республики. Его цель – вклад в формирование правильного отношения детей и молодого поколения к эстетическим и культурным ценностям.



Мероприятие открыла посол Грузии в Эстонии Тея Ахвледиани, которая говорила о значимости многовековой истории, культурного значения и повышении сознательности молодого поколения в этом направлении.















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