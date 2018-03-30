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Число разводов в Грузии за год увеличилось на 7,2%


30.03.2018   14:04
Количество зарегистрированных разводов в Грузии в 2017 году превысило 10,2 тысячи, что на 7,2% больше данных за 2016 год. Об этом сообщается на сайте Национальной службы статистики «Сакстат».

Больше всего разводов зарегистрировано в Тбилиси – более 3,7 тысячи случаев. А меньше всего — в регионе Шида Картли, где за прошлый год развелась 651 пара.

В 2017 году в Грузии было заключено 23,7 тысяч браков – это на 5,6% меньше, чем в предыдущем году.
Больше всего браков зарегистрировано в Тбилиси – примерно 7 тысяч. Меньше всего — в регионе Шида Картли – чуть более 1,5 тысячи.

Средний возраст первого брака среди женщин составил 27,4 года, а для мужчин – 30,2 лет.

По мнению демографа Автандила Сулаберидзе, тенденция сокращения браков связана с тем, что грузины перенимают европейскую практику создания семьи в более зрелом возрасте . Это связано с социально-экономическим контекстом, эмансипацией женщин и поздним взрослением молодежи.

По данным «Сакстат», на 1 января 2017 года в Грузии проживает 3 миллиона 718 тысяч человек.






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