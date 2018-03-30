Гражданку Узбекистана приговорили к заключению в Грузии за трефикинг

30.03.2018 14:13 Батумский городской суд признал гражданку Узбекистана виновной в трефикинге и заочно приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



Согласно материалам дела, в августе 2017 года обвиняемая вместе со своей знакомой, также гражданкой Узбекистана, приехала в Грузию. Она забрала у знакомой паспорт, поселила в съемной квартире и заставляла заниматься проституцией, угрожая физической расправой.



По данным следствия, обвиняемая водила жертву по ночным клубам, ресторанам и гостиницам, а полученные от проституции деньги присваивала себе.



Несмотря на то, что обвиняемую уличили в трефикинге, она скрылась от следствия и полиции не удалось ее задержать. В октябре 2017 года ей было предъявлено обвинение заочно.



Против гражданки Узбекистана было возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу», что карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.















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