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В малом монастырском комплексе селения Брили ведутся реабилитационные работы
30.03.2018 15:13
Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии и Фонд охраны исторических памятников информировали о полном завершении работ по реабилитации малого монастырского комплекса, расположенного в селении Брили Хашурского муниципалитета, сообщает heritagesites.ge.
В результате проведённых работ на территории монастырского комплекса выкорчеваны сорняки и пни, под наблюдением археологов снят пласт земли для дальнейших исследований, колотыми камнями с гашённой известью укреплены внешние и внутренние облицовочные плиты ограды, гашённой известью укреплены стены по обе стороны главных врат монастырского комплекса; реставрирована черепичная кровля монастырского храма. Работы были выполнены ООО «Салдо».
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