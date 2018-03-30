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В первый класс смогут пойти дети, которым 6 лет исполняется не позднее 16 и 17 сентября


30.03.2018   16:56
В первый класс публичных школ Грузии смогут быть зачислены и дети, которым 6 лет исполняется 16 и 17 сентября. Причиной стал новый закон об общем образовании.

В частности, законом определяется, что в первый класс идут дети с шести лет, а учеба начинается 15 сентября. Кроме того, есть условие, что если 15 сентября выпадает на нерабочий день, учебный процесс начинается в следующий рабочий день.

В этом году 15 сентября – суббота, соответственно к началу учебы дети, рожденные 16 и 17 сентября достигнут возраста 6 лет.

В этом году первый этап регистрации первоклассников в школах начнется с 10 апреля. Это – т.н. внутренняя регистрация школы. Что касается онлайн регистрации, она начнется в мае.






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