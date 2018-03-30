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Первый день гран-при Тбилиси и триумф грузин
30.03.2018 19:33
Завершился первый день Тбилисского международного турнира по дзюдо, в котором разыграли медали в двух весовых категориях для мужчин, и в трех – для женщин.
В категории до 60 кг среди мужчин все четыре медали завоевали грузинские спортсмены (1. Лухум Чхвимиани; 2.Амиран Папинашвили; 3. Лаша Чадунели и 4. Темур Нозадзе), а в категории до 66 кг – одно золото (Важа Маргвелашвили). Серебро досталось бразильцу Даниэлю Каргнину, а бронза – узбекскому спортсмену Шахраму Ахадову (который одолел Лашу Гиунашвили) и французу Даниэлю Жану.
Поражением для грузин завершились соревнования среди женщин. Грузинские спортсменки не смогли завоевать ни одну из медалей.
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