В минувшем году скончались около 512 младенцев до годовалого возраста - Грузстат

30.03.2018 20:31 В 2017 году количество живорожденных детей составило 53 293. По информации Национальной службы статистики, в 2017 году в стране родились 27 658 мальчиков и 25 635 девочек. Соответственно, на каждые 100 живорожденных девочек родились 107, 9 мальчиков. По сравнению с прошлым годом численность детей, рожденных живыми, сократилась на 5,8%.



В то же время по данным «Грузстат», в 2017 году было зафиксировано наибольшее рождение в Тбилиси (14 906 детей), меньше всего в регионе Рача-Лечхуми и Квемо –Сванети (341 ребенка).



Что касается смертности, по информации Грузстат, в 2017 году численность скончавшихся в Грузии уменьшилась на 5,8% по сравнению с 2016 годом, и составила 47 822 человека. Так же как и в случае рождения, в 2017 году больше всего случаев смерти было зафиксировано в Тбилиси (11 976 человек), а меньше всего в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.



Из статистических данных выясняется, что в прошлом году скончались 512 младенцев (дети до года).



По информации Грузстат, в 2017 году было зафиксировано естественное снижение в регионах Кахетии, Мцхета-Мтианети, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, и Имерети.

















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