В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены

31.03.2018 16:25 В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены – согласно предварительным данным Национального центра экзаменов и оценок официально зарегистрировались более 40 тысяч абитуриентов. Абитуриенты могли пройти электронную регистрацию до 18:00 30 марта.



Помимо абитуриентов также регистрировались лица, желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Этот конкурс позволяет людям, которые уже обучаются в грузинских вузах, после повторной сдачи ЕНЭ, получить новый грант с более высоким финансированием. Регистрацию для участия в грантовом конкурсе прошли более 4,5 тысячи студентов. На сдачу магистерского экзамена зарегистрировались более 12 тысяч человек, а около 21 тысяч педагогов – на сдачу экзамена по профильному предмету.



15 мая до 18:00 по тбилисскому времени абитуриенты смогут внести изменения в список предметов, экзамены по которым они намерены сдавать. Экзамены по выборочным предметам пройдут только на грузинском языке, абитуриенты не смогут пройти тестирование на русском языке. Стоимость участия в ЕНЭ и грантовом конкурсе студентов составляет 10 лари (4 доллара) за один предмет.



Для учителей-практиков, которые хотят сдать экзамен по своему предмету регистрация является бесплатной. Что касается лиц, желающих стать учителями, сдав экзамен по предмету, стоимость регистрации составляет 50 лари (20 долларов). Общий магистерский экзамен и грантовый конкурс студентов можно сдать только на грузинском языке, а экзамен по предмету учителя возможно сдать на грузинском, русском, армянском и азербайджанском языках (кроме I-IV классов).















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