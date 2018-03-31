Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены


31.03.2018   16:25
В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены – согласно предварительным данным Национального центра экзаменов и оценок официально зарегистрировались более 40 тысяч абитуриентов. Абитуриенты могли пройти электронную регистрацию до 18:00 30 марта.

Помимо абитуриентов также регистрировались лица, желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов. Этот конкурс позволяет людям, которые уже обучаются в грузинских вузах, после повторной сдачи ЕНЭ, получить новый грант с более высоким финансированием. Регистрацию для участия в грантовом конкурсе прошли более 4,5 тысячи студентов. На сдачу магистерского экзамена зарегистрировались более 12 тысяч человек, а около 21 тысяч педагогов – на сдачу экзамена по профильному предмету.

15 мая до 18:00 по тбилисскому времени абитуриенты смогут внести изменения в список предметов, экзамены по которым они намерены сдавать. Экзамены по выборочным предметам пройдут только на грузинском языке, абитуриенты не смогут пройти тестирование на русском языке. Стоимость участия в ЕНЭ и грантовом конкурсе студентов составляет 10 лари (4 доллара) за один предмет.

Для учителей-практиков, которые хотят сдать экзамен по своему предмету регистрация является бесплатной. Что касается лиц, желающих стать учителями, сдав экзамен по предмету, стоимость регистрации составляет 50 лари (20 долларов). Общий магистерский экзамен и грантовый конкурс студентов можно сдать только на грузинском языке, а экзамен по предмету учителя возможно сдать на грузинском, русском, армянском и азербайджанском языках (кроме I-IV классов).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна