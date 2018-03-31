Минюст Грузии отправил в Страсбургский суд материалы по делу «Рустави-2»

31.03.2018 16:38 Министерство юстиции Грузии ответило на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу телекомпании «Рустави-2». Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе Минюста.



«Соответствующие необходимые материалы, кончено же, были отправлены ЕСПЧ в установленные сроки», — сказали в пресс-службе министерства юстиции.

В ноябре 2017 года жалоба «ООО «Вещательная компания Рустави-2″ и другие против Грузии» было принято к рассмотрению в Страсбургском суде по правам человека. В связи с этим ЕСПЧ обратился к грузинскому правительству с рядом вопросов, выделив для их получения срок до 29 марта 2018 года.



Как пояснил адвокат «Рустави-2» Дмитрий Садзаглишвили, после того, как ЕСПЧ изучит ответы, полученные от министерства юстиции, вопросы, интересующие суд, будут направлены и в телекомпанию. После рассмотрения ответов суд приступит к изучению материалов и назначит слушания по делу.



Судебное разбирательство по делу самой рейтинговой и оппозиционной телекомпании «Рустави-2» стало одним из самых резонансных в истории грузинского правосудия. Дело рассматривалось судами всех инстанций более двух лет.



После того, как Верховный суд Грузии своим решением от 2 марта 2017 года постановил, что «Рустави-2» должна перейти лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши, владевшему этой телекомпанией в 2004-2006 годах, нынешние владельцы телекомпании обратились в Страсбургский суд.



3 марта 2017 года ЕСПЧ приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии от 2 марта. ЕСПЧ рекомендовал правительству воздержаться от вмешательства в редакционную политику телекомпании в любой форме. Через четыре дня, 7 марта, приостановка решения Верховного суда Грузии был продлена на неограниченный срок — до окончания разбирательства в суде. К рассмотрению иск был принят в ноябре 2017 года.



Страсбургский суд должен решить, была ли нарушена Европейская конвенция по правам человека во время судебной тяжбы в Грузии. Таким образом, решение Верховного суда Грузии о передаче телекомании Кибару Халваши не будет исполнено до тех пор, пока в ЕСПЧ не завершится рассмотрение иска телекомпании.















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